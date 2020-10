El hijo de Juan José Vinces Manzanares, promotor de ‘Las caras de Atahualpa’, en el Callao, explicó por qué fueron pintados los murales creados por su padre conocido como ‘Pussy’, tras su asesinato ocurrido el pasado jueves.

La tarde del último domingo, un grupo de jóvenes fueron los encargados de pintar de blanco los murales de la zona de Atahualpa, según informó el portal Prensa Callao TV. La labor fue resguardada por agentes de la Policía Nacional para evitar cualquier incidente.

En esa línea, el hijo de ‘Pussy’, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que la medida de pintar estos conocidos retratos del Callao fue un pedido de su padre fallecido para evitar que un tercero pueda beneficiarse de forma económica con el trabajo que realizó por años.

“Papi, descansa. Llévate tus sueños. Como me dijiste una vez: ‘el día que no esté, borras todo, no quiero que nadie lucre con algo que yo hice gratis para la gente’. Te amo”, escribió el hijo del promotor de ‘Las caras de Atahualpa’, según informó el diario Trome.

En tanto, esta información fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram de ‘Las caras de Atahualpa’. La publicación compartida añade que los rostros fueron pintados de blanco en símbolo de paz en el Callao.

“Hoy 18 de octubre se pintaron nuestras paredes de blanco, nuestro coordinador ‘Pussy’ lo quiso así. No quería que nadie lucrara ni sacara provecho de las pintas, como él decía están en su barrio, todo es gratis. Las Caras Atahualpa se lo llevó ‘Pussy’ el 15 de octubre. Nuestras paredes se pintaron en blanco en símbolo de que queremos la paz en el Callao. Esperemos se pueda lograr es algo que siempre quiso nuestro coordinador. Respeto”, se puede leer.

Entre los personajes que fueron retratados en las paredes de Atahualpa figuran salseros como Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Yahaira Plasencia, así como representantes de la música peruana, como Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Óscar Avilés y el ‘Zambo’ Cavero.

El crimen de ‘Pussy’

Juan José Vinces Manzanares fue asesinado cuando se encontraba en la zona de Atahualpa, a pocos metros de su casa. Fue llevado a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Recibió ocho impactos de bala.

Tras el homicidio, la Policía implementó el plan cerco e intervino a un grupo de sujetos sospechosos de haber perpetrado el atentado. Entre los tres detenidos hay un menor de edad.

