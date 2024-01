¿Sabían que también se debe usar protector solar dentro de la casa? Según revela Iramí Belia Alarcón Salazar, médica del Servicio de Dermatología del Hospital de Lima Este – Vitarte, esto se debe a que vivimos rodeados de ventanas y mamparas “y por ahí atraviesa la radiación solar, el vidrio no obstruye su paso”.

La especialista agrega que, en esta incandescente época de verano, es imprescindible la utilización y reaplicación de bloqueador al menos tres veces al día, no solo para las personas que van a una playa o salen a la calle sino también para quienes se quedan en su vivienda y creen estar libres de los rayos ultravioleta.

Los peligros son múltiples porque, en los últimos años, se ha demostrado que la radiación ultravioleta es la responsable del envejecimiento prematuro de la piel, manchas y el cáncer de piel.

“Hay pacientes que tienen falsos conceptos respecto del uso correcto del protector. Dicen: ‘Sí, yo uso bloqueador solar’. ¿Cuántas veces al día? ‘En la mañana’. El protector se puede poner desde las 7 u 8 de la mañana, pero, en realidad, de 10 a.m. a 4 p.m. es el rango de tiempo en el que hay mayor radiación”, añade la doctora Alarcón Salazar.

Resalta que los rayos ultravioleta son altamente peligrosos. ¿En qué sentido? Es un tipo de energía que proviene del sol. Son tres tipos: A, B y C. El A, específicamente, es el responsable del bronceado y el envejecimiento prematuro de la piel. Penetra profundamente las capas de la piel y altera las fibras de colágeno y elastina, por consiguiente, hay una pérdida de la firmeza de la piel.

Otro detalle importante es fijarse que el factor del protector solar sea mínimo de 30; “nosotros recomendamos de 50. De 30 para arriba tiene un mayor efecto protector”, acota la dermatóloga.

Eso sí, aclara, el bloqueador es prácticamente un medicamento y se debe adquirir en los establecimientos adecuados. “De preferencia tiene que ser recetado por un dermatólogo porque, por ejemplo, hay niños que tienen la piel atópica, sensible y se venden bloqueadores que son a base de filtros que generan reacciones”.

FOTOTIPOS. La especialista del Hospital de Lima Este – Vitarte certifica que el “color” de la persona está relacionado con el riesgo, en menor o mayor proporción, de sufrir una afección de piel. “No es un mito, tiene un sustento válido, aunque nosotros no hablamos de color sino de fototipos. Cada fototipo tiene un tiempo aproximado de resistencia a no quemarse frente la exposición solar. Un ejemplo: los mestizos tenemos unos tres minutos en promedio que no nos quemamos al exponernos a la radiación. Y si usamos un protector de 50, sumamos 150 minutos, o sea dos horas y media protegidos. De allí que la reaplicación del bloqueador tiene que ser cada dos o tres horas.

POLICÍAS EN PELIGRO. La médico Iramí Belia Alarcón Salazar muestra preocupación por los policías, ambulantes, cobradores y todos los peruanos que trabajan en la calle con los rayos solares sobre la cabeza.

“Ellos, por las horas que están expuestos, tienen muchísimos más riegos de fotoenvejecimiento de la piel, manchas e incluso cáncer de piel. Hemos atendido policías con lesiones avanzadas que a simple vista es un carcinoma basocelular, que es el cáncer más frecuente de piel”, alerta.

Finalmente reitera algunos consejos para este caluroso verano: 1. Usar el protector solar de manera correcta y reaplicarlo. Desde los seis meses de edad en adelante ya está recomendada su aplicación. 2. Ponerse sombreros de ala ancha y gafas oscuras para proteger la vista. 3. Reducir al máximo el tiempo de exposición solar. 4. Hidratar la piel, esto es básico. 5. Proteger los labios. Hemos atendido pacientes con cáncer de piel en los labios inferiores. Hay un cáncer que se llama epidermoide.