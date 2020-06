Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Pueblo Libre intervino una conocida carnicería ubicada en la cuadra 11 de la Av. Bolívar, donde se realizaba la venta de insumos en severas condiciones de insalubridad.

El operativo se realizó con la finalidad de preservar la salud de los vecinos, además de evitar la propagación del COVID-19.

Durante la inspección, personal de sanidad del municipio evidenció la presencia de cucarachas caminando por la pared y el piso del área de producción del establecimiento. Además, se constató condiciones insalubres en el almacenamiento, y en el área de corte, y expendio de los productos cárnicos al público.

A esto se suma que los trabajadores de la carnicería Arakaky’s, quienes laboraban con indumentaria completamente sucia, no cumplían con el lavado de manos, puesto que el único lavadero del negocio no contaba con jabón, desinfectantes, ni papel toalla. Asimismo, dicho lavadero no contaba con tubo de desagüe representando ello un foco de contaminación.

También se constató la falta de limpieza diaria en las canaletas del establecimiento, las mismas que presentaban grasa y suciedad adheridas a sus rejillas. De igual forma, el local no contaba con tacho para residuos con tapa, mientras que las tablas de picar utilizadas para los cortes de carne se encontraban desgastadas, y el piso presentaba mayólicas agrietadas y visiblemente deterioradas.

La intervención culminó con el cierre del negocio y la aplicación de la multa ascendente a 2 UIT (S./ 8,600) por no reunir las condiciones sanitarias para su funcionamiento.