Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se refirió sobre la toma de la puerta N°3 de la ciudad universitaria por parte de estudiantes que exigen una nueva Constitución Política y muestran su apoyo a los manifestantes que llegan de todas partes del país a Lima.

“San Marcos es la universidad del Perú. No puedo entender que los alumnos permitan que se ingrese a maltratar la infraestructura. Un grupo de alumnos, no son todos. Si usted hace una entrevista a la gran mayoría van a escuchar que no están de acuerdo con esa decisión porque ellos cuidan su patrimonio. Pero como estamos en estado de emergencia yo creo que son las autoridades las que tienen que tomar las medidas pertinentes para poder salvaguardar el patrimonio de la Decana de América”, señaló en diálogo a Canal N.

En ese sentido, adelantó que ha convocado a un Consejo Extraordinario a fin de adoptar medidas para liberar la casa de estudios. “Simplemente se tiene que desocupar la universidad. La universidad no es un campo de batalla, es un templo de cultura, de educación, de investigación y no puede ser tomada por un grupo de pobladores que están viniendo a nivel nacional y que eso daña la imagen de la universidad”.

Manifestantes toman Universidad de San Marcos

“Si quieren tomar las universidades porque no se van a otra también. Es un grupito de alumnos y los demás son personas camufladas. Los alumnos no llegan a 30″, aseveró.

Respecto al pedido de los estudiantes de una nueva Constitución mediante la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente con participación popular y el pedido de salida de la presidenta Dina Boluarte, la rectora Ramón sostuvo que “San Marcos siempre ha sido política”. “Eso no se le critica, lo que se está cuestionando es la forma”.

Por lo que, reiteró que son pocos los alumnos los que se encuentran dentro de las instalaciones universitarias y que la gran mayoría serían infiltrados.

“El Consejo Universitario es el que decide y las sanciones vendrán para cada uno de ellos. Hay hasta suspensión y retiro de los alumnos, una serie de medidas”, comentó. Asimismo, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) puede ingresar a la casa de estudios.

“No se le ha prohibido el ingreso a la Policía. Estamos en estado de emergencia”, puntualizó.