Nicolle Castro estudió periodismo, pero su vida laboral la dedicó a las relaciones públicas. Luego de haber trabajado en varias agencias decidió emprender y abrió la suya. Con esta se dedica a posicionar las marcas de personas emprendedoras como ella. Además, está a pocos días de inaugurar su primera feria de emprendimiento.

¿Qué te motivó a crear tu agencia de relaciones públicas?

Tuve a mi hijita en el 2020. Dejé de trabajar porque quería dedicarme a ella y cuando tenía un año me dije: “tengo que trabajar, la situación está complicada”. Por eso creé mi agencia el 30 de enero del 2022. Sabía que si trabajaba en una oficina no iba a poder estar con mi pequeña.

¿Cuál fue tu primer nexo con personas emprendedoras?

A través de mi agencia de relaciones públicas porque está enfocada en realizar campañas para emprendedores que recién comienzan y que quieren difundir su negocio.

¿Cómo te animas a organizar una feria para emprendedores?

Mi tía me pidió que le haga la prensa a su feria de emprendedores, pero terminé ocupándome de la organización, producción, el show, etc. A partir de allí me gustó hacer ferias. Tiempo después, un grupo de feriantes me contrató para hacerle una campaña, Todo salió chévere. Allí me entró el “bichito” de retomar la organización de ferias. Así que me lancé.

Cuéntame de la feria que estás por inaugurar.

Convoca a 60 emprendedores de diferentes regiones y de diferentes rubros como calzados, bolsos, piscos, cacao, vino, artesanías, entre otros. También habrá un show infantil y se presentarán varios músicos. La feria se realizará el sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 10 a.m. a 7 p.m. Estará ubicada en la calle Scipion Llona 115, en Miraflores.

¿Cuál es el objetivo de la feria?

Convocar a un grupo grande de emprendedores para que tengan un espacio donde pueda ir gente a comprarles sus productos. Además, que tengan chance de darse a conocer. Puede ser que en ese momento los clientes no les compren, pero les pueden pedir una tarjeta o los comienzan a seguir en redes sociales. De esta forma los apoyan para que sigan adelante.

¿Todos podemos ser emprendedores?

Creo que todos tenemos espíritu emprendedor. Si de repente aún no lo hemos notado en algún momento va a aflorar. Creo que todos somos muy creativos. Todos tenemos siempre las ganas de querer superarnos cada vez más.

FICHA TÉCNICA

Me llamo: Nicolle Castro Cusirramos.

Tengo: 29 años.

Estudié: Periodismo.

Centro de Estudios: Universidad Jaime Bausate y Meza.

Una frase que me gusta: “Si no lo intentas nunca vas a saber cómo resultó”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Vale la pena atreverse a emprender”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @lanacionalferia y en Facebook: La Nacional - Feria Emprendedora.