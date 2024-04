El congresista no agrupado, Jaime Quito, recordó que la presidenta Dina Boluarte había indicado anteriormente que el reloj Rolex que usó en actividades oficiales era “de antaño”. La mandataria aseguró este viernes 5 de abril que dicho artículo lujoso fue un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Dina Boluarte calificó como “su amigo” a la autoridad regional porque la apoyó durante las protestas del 2022 y 2023. La mandataria también indicó que su collar y aretes son de Unique.

Para el legislador Jaime Quito la versión de la mandataria no es creíble. “No se reír o llorar por la situación que nos toca vivir: de tener este tipo de gobernantes que quieren mentir y mentir para que algo quede; pero en realidad ¿si era tan simple resolver esto, por qué se ha demorado tres semanas para responder?”, preguntó en Canal N.

“Es evidente que acá hubo la construcción de una historia paralela, en la que echa la culpa al abogado (por la demora) para poder construir esta supuesta verdad”, indicó.

“Cuando los periodistas le preguntan respecto a la demora (en explicar) o el hecho de que le den un préstamo (reloj) con toda la factura e información, evidencian que (la presidenta) nuevamente se está burlando de la gente. Yo lamento que en el Congreso no esté tomando esta situación como se debe, porqué aquí hay mentiras y un concurso de delitos. Y que se esté blindando a la mandataria es preocupante”, sostuvo.

Jaime Quito recordó que la presidenta Dina Boluarte había indicado que los relojes de alta gama, entre ellos el de la marca Rolex, eran “de antaño”. “Ella dijo que eran propiedades de antaño, que venían de su juventud, desde los 18 años”, dijo.

“Todo (el mensaje) ha tenido que leer porque no se sostiene lo que está diciendo. No sé qué tanto ha dicho en 5 horas ante el Ministerio Público, no le veo ninguna explicación real. Quieren simplemente caricaturizar los hechos con un supuesto préstamo, es decir: ante falta de brillo ha querido brillar con oro ajeno”, agregó el congresista.

El mes pasado, durante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Fiscalía reveló que la presidenta Dina Boluarte frustró hasta en tres oportunidades las diligencias de exhibición de sus relojes Rolex. La mandataria es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de alta gama.

De otro lado, según una investigación del diario El Comercio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) detectó movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, entre agosto de 2016 y agosto de 2022, pues recibió numerosos depósitos en efectivo y transferencias, cuyo origen es desconocido.

De acuerdo al informe de noviembre de 2022, los abonos en efectivo que recibió Dina Boluarte en sus cuentas son: S/ 1′097,200 y US$ 2,300 (8 mil soles); es decir, un total de S/1,1 millones.

Asimismo, en las mismas cuentas personales y mancomunadas la presidenta recibió transferencias bancarias por S/274.848, en total, las cuales tampoco tienen una justificación. Así, se concluye que la información económica declarada por Dina Boluarte, entre 2016 y 2022, no sustentaría dichas operaciones.

