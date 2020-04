El Presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que a partir de este sábado más de 3 millones de afiliados podrán sacar hasta 2,000 soles de sus aportes en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP).

“A partir del sábado 3 millones 077 mil afiliados pueda retirar hasta 2 mil soles de sus cuentas de AFP. A partir de este sábado”, enfatizó el mandatario.

La norma señala que solo pueden retirar su dinero los afiliados que actualmente no estén aportando, es decir, que no estén en planilla. Incluso, se hizo la precisión de que solo podrían retirar hasta 2,000 soles aquellos cuyo fondo al 31 de marzo del 2020 no registren aportes por los meses entre setiembre del 2019 y febrero del 2020.

Podrían incluir a trabajadores que aporten a AFP y tienen bajo sueldo

Pese a la disposición inicial, el Presidente indicó que evalúan incluir en la lista de beneficiarios a los trabajadores

“Sin embargo, hemos pedido a la ministra de Economía para que evalúa la posibilidad de que incluya a los que están en planilla porque hay personas que están en planilla, aportan a las AFP pero su sueldo es bajo. En los próximos días daremos una respuesta para ampliar el numero de beneficiarios”, señaló.

¿Cómo retirar hasta 2,000 soles de mi AFP?

Ingresa a www.consultaretiroafp.pe Se ha elaborado un cronograma, según el último dígito del DNI de los afiliados, y con el objetivo de que sea un proceso ordenado y 100% virtual.

En la pantalla de bienvenida se muestra el cronograma para que el afiliado pueda saber qué día debe registrar su solicitud. Si según el cronograma no le corresponde ingresar, la página le dará la opción de ver si accede o no al retiro. Si accede al retiro y le corresponde entrar a la web según el cronograma establecido, se le solicitará que ingrese el número de un documento que identifique al afiliado (hay varias opciones). Además, debe consignar su fecha de nacimiento. Terminada esta parte, el afiliado ya puede registrar su solicitud. Debe poner su número de teléfono, correo electrónico y el nombre del banco en el que tiene cuenta bancaria y el número de la misma. En este punto, deben tener especial cuidado al digitar su número de cuenta, para que no haya demoras al momento de hacer el depósito. Finalizado el proceso, le saldrá un mensaje de confirmación del registro de la solicitud y al tercer día útil se hará efectivo el pago en la cuenta bancaria que consignó. Si el afiliado no tuviera cuenta bancaria, la AFP a la que pertenece le informará en qué entidad financiera hará el retiro. Esto será mediante un mensaje de texto o correo eléctrico.