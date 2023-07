Delincuentes se robaron más de 300 mil soles en equipos móviles de una tienda de venta de celulares, ubicada en la urbanización Los Ángeles, en Ate Vitarte. Los hampones hicieron un forado en la pared para perpetrar el crimen, el último domingo.

“Es una inversión de años que me viene perjudicando económicamente a mi y a mi familia. El negocio es de mi papá, estamos perjudicados como familia”, señaló la agraviada a América Noticias.

Indicó que, tras el robo, viene recibiendo amenazas por lo que pide el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Roban 100 mil soles en negocio de celulares

“Posterior al robo me dijeron que iban a tomar acciones hacia mi persona. Le pido a la Policía que por favor me ayude a proteger a mi familia”, instó.

Además, está a la espera que le puedan brindar los videos de las cámaras de seguridad que hay en el lugar para poder identificar a los implicados en el robo de su tienda.

“Es la primera vez que me pasa. Estamos prácticamente inseguros. He pedido las cámaras y todo, hasta ahorita no se me ha brindado el apoyo”, manifestó.

Hasta el lugar llegó la Policía de Criminalística para realizar las investigaciones correspondientes.