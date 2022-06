En lo que va de este año, el 28.5% de la población fue víctima de algún asalto, robo o cualquier otro acto delincuencial en lo que va del año, según una última encuesta de Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI).

Lo más alarmante es que en la mayoría de casos entraron a robar a su casa o vaciaron su casa (47.9%), incluso a nivel nacional el delito es más frecuente que el robo de celulares con 35.8%, el cual se reporta más en Lima y Callao.

Los más afectados con el robo de sus viviendas han sido la población del interior del país. Asimismo, tanto hombres como mujeres de diferentes grupos etarios fueron víctimas de este delito.

Sin embargo, la mitad de personas que sufrió un delito no denunció ante autoridades porque consideran que es una pérdida de tiempo, no sirve para nada o los policías no hacen caso.

Según resultados del INEI, hasta febrero del 2022, el 9% de las viviendas del área urbana a nivel nacional son afectadas por robo o intento de robo, mientras que el 3,8% son afectadas solo por robo y en un 5,6%, el delincuente no logró concretar el robo.

Otros delitos recurrentes fueron robo de dinero, animales y laptops, robo de vehículos, estafa y crímenes cibernéticos.

