Una madre denuncia que su hija de 18 años fue abusada sexualmente por Bruce Berrospi Domínguez (36), el trabajador de una botica ubicada en San Juan de Miraflores. Él habría dopado a la joven para luego aprovecharse de ella.

Según reveló la madre de la agraviada a Latina, su hija compraba medicamentos en los alrededores del hospital María Auxiliadora, en especial la orfenadrina pues decía que la hacía sentirse “feliz”.

“Mi hija iba a esa hilera de farmacias y a este hombre lo conocerá recién hace cinco días. Mi hija decía que la orfenadrina le levantaba el ánimo, la hacía sentir bien. Entonces, ella se escapaba hacia el María Auxiliadora a comprar ese medicamento y este hombre le ha ofrecido unos más fuertes. Él dice que es operado de la cadera y se aplica morfina, quetamina”, señaló.

En la primera oportunidad que su hija se escapó de casa para comprar estos medicamentos, la joven desapareció por varias horas, pero logró ubicarla al día siguiente en un parque. “No estaba bien, se le veía mal, se le veía con sueño. Primero dijo que estaba con una amiga, luego que el hombre le vendió los medicamentos, la llevó a un almacén y ahí la tuvo y le estuvo aplicando morfina, un medicamento prohibido”.

Sin embargo, la segunda vez que se fue de casa el hombre la dopó y luego la ultrajó. “Mi hija viene toda llorosa hacia mi, me decía: mamá, quiero estar contigo, no me dejes’. Esta vez ese hombre me ha violado”, le reveló.

De acuerdo al citado medio, el hombre fue detenido y llevado a la comisaría de San Juan de Miraflores para las diligencias correspondientes. Se conoció que él viviría en una habitación dentro de la botica, lugar donde habría abusado de la joven.

MIMP se pronuncia

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que equipo del Programa Aurora se encuentra en la Depincri de la Policía acompañando a la joven que fue víctima de violación sexual por un farmacéutico.

“Se brinda contención emocional, asesoría legal y participamos en las diligencias. El denunciado está detenido”, tuitearon.

#SJM | Equipo del Programa Aurora del MIMP se encuentra en la Depincri de la @PoliciaPeru acompañando a joven que fue víctima de violación sexual por un farmacéutico. Se brinda contención emocional, asesoría legal y participamos en las diligencias. El denunciado está detenido. pic.twitter.com/0GAjlEnEsl — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 5, 2023