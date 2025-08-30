Desde las 5 de la mañana del sábado 30 de agosto entrará en vigencia el Plan de Seguridad Santa Rosa de Lima, que busca garantizar el orden y la protección de los miles de fieles que llegarán al santuario ubicado en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

La gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Mariella Falla, informó que el despliegue contará con 800 efectivos entre policías, serenos, brigadistas e inspectores, quienes estarán distribuidos en todo el perímetro.

“Vecinos, tengan la plena seguridad de que desde muy temprano estarán en acción nuestras brigadas para que esta festividad se desarrolle con normalidad y sin emergencias”, remarcó.

Por su parte, el vocero edil, Mario Casaretto, explicó que el plan contempla el ordenamiento de las filas desde la avenida Tacna hasta el jirón Callao, así como un circuito diferenciado de ingreso y salida al santuario.

“Habrá misas continuas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y se habilitará un circuito de evacuación por el jirón Conde de Superunda, con el fin de garantizar la fluidez del público y evitar aglomeraciones”, precisó.

Asimismo, dijo que se se cerrará parcialmente un carril de la avenida Tacna para el acceso peatonal y se fiscalizará el comercio ambulatorio en los alrededores, con apoyo de drones que permitirán monitorear la concentración de personas y prevenir incidentes.

En paralelo, el Ministerio de Salud (Minsa) instalará carpas de atención médica y desarrollará una campaña preventiva.

Claudia Almeri, especialista de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, recomendó a los fieles acudir abrigados, hidratarse y aprovechar los servicios de vacunación.

“Tendremos disponibles dosis contra la influenza y el neumococo para adultos mayores, niños y gestantes, que son las poblaciones más vulnerables en esta temporada de frío”, señaló.

La comuna limeña recordó que se habilitarán módulos de atención para niños extraviados y adultos mayores, con el fin de resguardar a las familias durante esta tradicional jornada de fe y devoción.