El crecimiento de la cultura gamer y las experiencias inmersivas están impulsando nuevas formas de entretenimiento presencial en Lima, llegando a generar interacciones más completas, participativas y alineadas a sus intereses digitales.

Una de las tendencias que comienza a ganar espacio es el uso de salas de cine para videojuegos, una propuesta que busca trasladar la experiencia de juego desde el hogar hacia espacios con pantallas gigantes y sonido envolvente.

Aunque jugar desde casa, continúa siendo la opción más habitual entre los usuarios, especialistas del sector entretenimiento señalan que las salas adaptadas para gaming ofrecen diferencias importantes en términos de inmersión visual, interacción social y experiencia audiovisual.

“Hoy los usuarios no solo buscan jugar, también quieren vivir experiencias compartidas. Estamos viendo una evolución en cuanto a la forma de consumo de entretenimiento; y el gaming es parte de realidad”, señaló Alonso Sparrow Anicama, Jefe de Marketing Cineplanet.

Entre los principales cambios destaca el tamaño de la pantalla, que permite apreciar con mayor detalle gráficos, movimientos y escenarios, especialmente en videojuegos deportivos, de carreras y multijugador. A ello se suma el sistema de sonido envolvente, que genera una experiencia más intensa y cercana a los formatos cinematográficos.

Otro aspecto muy importante es el uso de estos espacios para torneos, reuniones privadas y celebraciones entre amigos o comunidades gamer. Esta tendencia responde al crecimiento sostenido del mercado de videojuegos en Perú, especialmente entre jóvenes y adultos de la generación digital.

Además del componente tecnológico, expertos destacan que estas experiencias permiten recuperar el valor de la interacción presencial en actividades vinculadas al entretenimiento digital.