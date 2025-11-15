Shakira regresará al Perú con tres fechas confirmadas para el 15, 16 y 18 de noviembre, y entre los seguidores más entusiastas destaca Luis Carlos Ramírez Herrera, publicista y diseñador gráfico de 39 años, quien ha convertido su admiración por la artista en una expresión constante de creatividad. Aunque inicialmente se anunciaron cuatro fechas, una fue cancelada por ajustes de producción, pero eso no ha disminuido la expectativa entre los fans.

Luis Carlos es una figura reconocida dentro del Club de Fans Shaki Chanel, donde aporta su talento profesional para crear reels, piezas visuales y contenido digital que circula entre la comunidad. Él mismo cuenta que su pasión comenzó en los años 90, cuando escuchó “Estoy Aquí” en la radio y su hermana le compró su primer cassette por tres soles. Aquella primera cinta marcó el inicio de una colección que hoy incluye CDs originales, cassettes, DVDs, vinilos de ediciones especiales y artículos exclusivos de países como España, Taiwán y México.

Su vínculo con Shakira es también emocional. Asegura que la cantante ha sido una presencia constante en su vida: “Shakira me acompañó en mis momentos más difíciles y también en los más alegres. Es solidaria, generosa y una luchadora que inspira”. Canciones como “Pies Descalzos”, “Te Necesito”, “Inevitable” y “Cómo, Cuándo y Dónde” forman parte de su historia personal y de su identidad como creativo.

Tal es así que acompañará a la Loba en sus tres recitales de hoy 15 de noviembre y del 16 y 18 de noviembre.

Su dedicación lo ha llevado incluso a vivir momentos memorables en el extranjero, como la caminata en la que pudo saludar, abrazar y hablar con la artista. “Me puse muy nervioso. Le dije cuánto la admiraba y que la sigo desde hace muchos años. Ella me abrazó y me sonrió. Ese instante fue mi cumbre”, relata. Sus amigos del fandom suelen decirle: “Tú sí eres fan”, no solo por la colección que mantiene —incluyendo más de 30 botellas de coleccionista— sino por la constancia con la que difunde y celebra la trayectoria de Shakira.