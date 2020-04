ÚLTIMO MINUTO | El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la demora del segundo bono de 380 soles para familias pobres y pobres extremas en el Perú.

“La decisión está tomada, el dinero lo tenemos, lo difícil es la transferencia”, comentó en conferencia de prensa.

Indicó que está evaluando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Economía ampliar, de todas maneras, el padrón de beneficiarios.

“Hemos visto el padrón nacional de hogares y hemos visto que hay un sector que no se veía como no vulnerable, pero ya luego de un mes sin ingresos económicos se convierte en vulnerable. Tenemos que hacer un revisión del padrón general para que los hogares que no se han incluido en estos padrones también puedan estar”.

De otro lado, consideró que el último censo realizado en Perú no incluyó a los hogares más alejados.

“Tal vez por ineficiencias del último censo es que no llegaron a los hogares más alejados. Si no llegó el Estado para censarlos en su oportunidad, ahora lo haremos. Estamos estudiando el mecanismo. Nadie se puede quedar afuera de este apoyo solidario”, puntualizó.

¿En qué bancos cobrar el primer bono de 380 soles?

Pago en Lima y Callao

Continúa el pago extraordinario solo para las familias de Lima y Callao que, por distintos motivos no pudieron cobrar en la fecha y lugar indicados.

Se reitera que estas familias podrán recibir el beneficio en cualquier agencia a nivel nacional del Banco de Crédito (BCP), BBVA Banco Continental, Scotiabank, Crediscotia e Interbank

Pago en regiones

Continúa el pago en regiones del interior del país solo en kas agencias del BCP, Banco de la Nación, Scotiabank y Crediscotia.

