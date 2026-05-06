La Unión Fuerza Aérea -asociación que integran oficiales, técnicos y suboficiales en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)- respaldó ayer la compra de los cazas estadounidenses F-16 Block 70 y cuestionó que el presidente José Balcázar diga que desconocía de la operación.

La asociación de militares defendió la rigurosidad técnica seguida y recalcó que Balcázar conocía de la compra como lo confirman los decretos que firmó para ella.

En referencia a Balcázar y los críticos, rechazó toda insinuación de malas prácticas o intentos de desacreditar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas por intereses políticos o ideológicos, porque “la defensa del Perú no es un espacio para la improvisación ni para el cálculo político mezquino”.

Nada de renegociar

A su turno, el contralmirante AP (r) Juan Llosa, director general del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN), criticó revisar la compra por 3500 millones de dólares que plantea Balcázar.

“¿Cuál es el interés de revisar? ¿Por qué revisar? ¿Qué extraño interés hay en revisar estas cosas, para buscar otro postor? Acá no se trata simplemente de postores como cualquier cosa que se pueda comprar”, subrayó.

Defensa y crítica

En esa línea, el congresista José Cueto defendió la compra bajo secreto por tratarse de un tema de seguridad nacional y consideró negativo renegociar los términos del contrato.

En Canal N, explicó que cambiar el contrato generaría penalidades para el Perú.

Sin embargo, el congresista Héctor Valer advirtió contradicciones en las fechas de compra que dio el premier Luis Arroyo en sesión del Congreso. La sesión fue reservada, de espaldas al país, se advirtió.