Desde las primeras horas de la mañana de hoy, sábado 8 de octubre, se reporta la llegada de decenas de personas solas u acompañadas hasta la iglesia Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, en el Centro de Lima. Ellos esperan participar del primer recorrido de la imagen del Señor de los Milagros, cuyas procesiones se retoman luego de más de dos años debido a la pandemia del COVID-19.

“Después de esta pandemia que ha quitado a varios familiares tenemos al Señor de los Milagros. A mi me concedió tres milagros. Salvó la vida de mi sobrino y de mi sobrina que casi se muere. Yo he venido a pedir por mi familia y los peruanos. Pido para que todos tengamos trabajo”, dijo una señora para América Noticias, quien participó de una ceremonia religiosa en el templo de Las Nazarenas que se desarrolló a las 6:00 a.m..

De otro lado, una adulta mayor Rogelia Moscoso Meneses, quien perdió a su hijo a causa del COVID-19, contó que esperará hasta el mediodía para ver la salida del Cristo de Pachacamilla. “Yo le rezo todos los días. No solo pido por la salud de mis familiares sino por la de todos. He perdido un hijo durante la pandemia dejando dos hijos. El Señor de los Milagros es mi padre y mi madre porque no tengo padres. Para mí él es todo. Con él a mi derecha estoy feliz. Es una emoción”, contó.

Por su parte, la ciudadana Marcelina Choque, quien llegó desde Villa María del Triunfo, relató que llegó hasta la iglesia Las Nazarenas solo para la ceremonia debido a que tiene que ir a trabajar. “He pedido salud para todos, trabajo y también que pare la violencia”, dijo.

Durante el recorrido por el lugar también se constató a varias personas que hacen uso de mascarillas para evitar riesgo de contagio el COVID-19.

¿Cuál es el primer recorrido de hoy 8 de octubre?

La imagen del Señor de los Milagros partirá de la avenida Tacna, pasando por Av. Emancipación; los jirones Chancay y Conde de Superunda. Finalmente, retorna al Santuario de las Nazarenas por la Av. Tacna.

El coronel PNP, Elmer Romero Vega, jefe de la División Policial Centro 1, informó que hoy, sábado, se desplegarán 790 agentes policiales.

En tanto, la Municipalidad de Lima informó que 500 agentes de seguridad, de diferentes gerencias, saldrán a resguardar el orden y seguridad en las calles.

5 recomendaciones para acudir a la procesión

Estar a día en la vacunación contra el COVID-19

La ciudadanía no debe bajar la guardia debido a que aún atravesamos por la cuarta ola del coronavirus. Ante ello, recomienda que todas las personas estén al día con las dosis de vacunación contra la COVID-19, aprovechando los cuatro vacunatorios que la Diris Lima Centro tiene a disposición con un horario de atención de lunes a domingo de 7 a. m. a 7 p. m.

Protegerse de los rayos UV

Las personas que acudan al evento religioso del Señor de los Milagros deben tener en cuenta que corren el riesgo de sufrir insolación al estar expuestos bajo el sol durante las horas que acompañen la procesión, por lo que la especialista sugiere que lleven consigo ropa holgada, gorra de ala ancha, bloqueador solar y lentes de sol para protegerse de los rayos UV, al igual que una botella con agua para evitar la deshidratación.

Evitar asistir si tiene síntomas de gripe o tos

Las personas que presenten síntomas como fiebre, pérdida del olfato o gusto, dolores musculares, dolores de cabeza o erupciones en la piel, “lo recomendable es quedarse en casa para evitar complicaciones o contagios a otras personas”, recomienda Jessica Guerrero. Estas recomendaciones son para evitar posibles contagios del COVID-19 y de la viruela del mono.

Público debe conocer las calles seguras

El público participante en las procesiones deben reconocer las calles que presentan un alto riesgo (infraestructura peligrosa) evitando aglomerarse en estas zonas, y optar por acompañar la imagen del Señor de los Milagros en avenidas principales que sean seguras para su salud.

Reconocer en dónde están ubicados los brigadistas

Durante los recorridos del Señor de los Milagros (8, 18, 19, 28 de octubre y 1 de noviembre) se estarán desplegando brigadistas de intervención inicial que apoyarán ante cualquier emergencia. Las brigadas vestirán uniforme azul y el logotipo de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro del Minsa, para su identificación.





