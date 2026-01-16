La Municipalidad de Lima suspendió la Serenata a Lima, programada para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) en un accidente de tránsito ocurrido, el último miércoles, en la Panamericana Sur.

Los fallecidos fueron identificados como Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, quienes perdieron la vida mientras realizaban labores de limpieza en la vía.

La decisión fue dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, quien anunció que la nueva fecha se comunicará a través de canales oficiales.