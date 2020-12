¡Terrible! Una joven identificada como Ericka Romero denuncia haber sido víctima de Erick Osorio Iparraguirre, quien el último domingo por la mañana la atacó con una botella, desfigurándole todo el rostro en el distrito de San Martín de Porres.

Según cuenta la víctima, se acercó a saludar a uno de sus amigos que se encontraba tomando licor junto a un grupo de personas en un parque de la zona, cuando de pronto el sujeto se acerca y le revienta la botella en la cara.

“Me aventó la botella de licor en el lado izquierdo de mi rostro dejándome desfigurada así como lo tengo ahora, sin motivo alguno, no sé qué pasó por la mente del joven pero tuvo un intento de asesinato hacia mi persona”, comentó la joven para el noticiero de ATV.

“Yo denuncié como ciudadana y tampoco me hicieron caso. Yo no sé por qué la persona de haber pasado 48 horas sigue suelto. Tengo miedo que termine matándome, que me espere por acá con un arma y me ataque. Pido garantías para mi y para mi familia”, agregó.

Actualmente Ericka Romero tiene 17 puntos en el rostro y 10 cortes más en la zona alta de su cuerpo. Por su parte, Erick Osorio se encuentra no habido.