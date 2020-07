La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informó, en el marco del Mes de la Reforma Universitaria, que desde el inicio de sus actividades ha impuesto 46 sanciones a universidades e instituciones, aplicando multas por más de 51 millones de soles, tras detectar oferta ilegal, programas y establecimientos no autorizados.

La fiscalización y sanción a las universidades es un recurso empleado para defender el cumplimiento de la Ley Universitaria. Cuando existen indicios de que una universidad ha vulnerado la Ley y no cumple con subsanar su conducta oportunamente, la SUNEDU tramita un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).

Desde el año 2015, la superintendencia a través de su Dirección de Fiscalización, impuso 14 sanciones a personas jurídicas que ofrecían y/o prestaban el servicio de educación superior universitario ilegalmente, por un monto total de S/ 8 674 077 y evitó que 2 467 estudiantes fueran estafados.

Por programas no autorizados, la superintendencia además impuso 18 sanciones a universidades por ofertar/prestar el servicio de educación superior universitario con 73 programas que no estaban dentro de los alcances su autorización, por un monto total de S/ 16 216 213 y evitó que 7 112 personas siguieran estudiando en condiciones que no aseguraban su calidad.

Asimismo, la SUNEDU impuso 14 sanciones a universidades por ofertar/prestar el servicio de educación superior universitario con 52 establecimientos no autorizados que no estaban dentro de los alcances su autorización, por un monto total ascendente a S/ 26 297 455 soles, y evitó que 31 164 personas siguieran estudiando en condiciones que no aseguraban su calidad.