El profesor José Fernández Yesquén, de 64 años, logró vencer al coronavirus (COVID-19) luego luego de permanecer más de 100 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Carlos Cortez Jiménez de EsSalud, en Tumbes.

De acuerdo con EsSalud, Christhian Dávila, médico intensivista de UCI COVID-19, señaló que el paciente ingresó en octubre del 2021 con un cuadro severo de neumonía y a esto se le sumó su problema con la diabetes. Por ello, fue intubado de manera inmediata por los médicos.

“Él es un paciente diabético que ingresó con una insuficiencia respiratoria severa debido al virus, pero pese a su lucha, él fue dado de alta”, señaló el médico.

Tras vencer al COVID-19, este maestro fue dado de alta y despedido por el personal de médico. A su llegada a su casa fue recibido por familiares y vecinos. Él pidió a la población a cumplir las medidas de bioseguridad para evitar más contagios.

“Estoy muy agradecido, si el personal no hubiese estado junto a mí, no sé qué habría pasado. Esto no es un juego, tarde o temprano te puede quitar la vida, la población no hace caso, debe enmendar sus errores”, señaló reflexionando sobre el alza de contagios en esta tercera ola.

Por último, el médico Christhian Dávila recomendó completar el esquema de vacunación contra el COVID-19 para evitar desarrollar formas graves de la enfermedad y ser internado en la unidad de cuidados intensivos.

Hasta la fecha, EsSalud Tumbes registra a más 1430 personas hospitalizadas con COVID-19. Asimismo, se ha dado de alta a más 897 pacientes.

