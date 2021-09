Israel habría utilizado una pistola teledirigida con inteligencia artificial para asesinar al físico iraní Mohsen Fajrizadeh en 2020, según The New York Times, que cita a funcionarios israelíes, iraníes y estadounidenses que no quisieron ser identificados.

Según el periódico, la eliminación de Fakhrizadeh fue “la prueba de debut” de un francotirador computarizado, asistido por inteligencia artificial, que tiene ojos de múltiples cámaras y se maneja vía satélite y es capaz de disparar 600 balas por minuto, un arma que “probablemente reconfigurará los mundos de la seguridad y el espionaje”.

De acuerdo al diario, las autoridades de Israel estaban convencidas de que Fajrizadeh dirigía los esfuerzos de Irán para fabricar una bomba nuclear, por lo que desde hacía al menos 14 años se habían propuesto acabar con su vida. El año pasado, el Mossad habría encontrado la forma hacerlo sin un operativo sobre el terreno, sostiene el periódico.





Sonado crimen que cambia todo

El 27 de noviembre de 2020, Fajrizadeh iba al volante de su coche, con su esposa sentada en el asiento delantero, cuando fue alcanzado por un disparo muy preciso que lo hirió mortalmente. El físico fue ingresado en el hospital, donde poco tiempo después falleció, mientras que su mujer no resultó dañada. Israel y el sionismo fueron sindicados desde el inicio.

Un equipo del Mossad habría dirigido toda la operación desde un centro de mando fuera del país, señala el artículo. La arma usada por el régimen sionista habría sido una ametralladora FN MAG modificada de fabricación belga, adjunta a un dispositivo robótico avanzado y equipada con tecnología de inteligencia artificial, según la fuentes anónimas. El diario afirma que esta pistola “podría modificar el mundo de la seguridad y el espionaje”.