Tras la reciente controversia generada a partir del anuncio de la construcción de un túnel que unirá al distrito de La Molina y Miraflores, La Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado donde rechazó ser parte del proyecto, cuyo peaje se proyecta que cueste 70 soles el viaje (ida y vuelta).

A través de sus redes sociales, la comuna de Lima indicó que “no está evaluando la construcción de un túnel que una a los distritos de La Molina y Miraflores”.

“La comuna limeña no está considerando el pago de ningún peaje por esta infraestructura que, como repetimos, no se encuentra en la lista de megaproyectos a ejecutar”, remarcó desde su cuenta de Twitter.

📌 A la opinión pública se le comunica lo siguiente 👇 pic.twitter.com/8hfq8wKJ9o — Municipalidad de Lima (@MuniLima) July 7, 2023

Esta polémica llegó después que el alcalde La Molina, Diego Uceda, señalara en diálogo con Exitosa Noticias que el peaje estaría aproximadamente S/35, es decir un total de S/70 (ida y vuelta). Añadió que los residentes de su distrito “no tendrían problemas” en pagar dicho monto.

¿Cuánto costaría el peaje del túnel La Molina – Miraflores?

“No es que me rectifique, no puedo dar una cifra, pueden ser S/25 como podrían ser S/20. Yo dije una cifra por soltar una cifra, hay gente que paga S/40 para llegar al aeropuerto. A mi se me ocurrió decir S/35, pueden ser S/30, S/35 o S/19.90. Eso se sabrá en el momento que el expediente técnico esté listo”, aseveró Uceda.

El burgomaestre indicó que el túnel La Molina - Miraflores es una obra que llevará a Lima al primer mundo. “Esta es una obra que potenciaría y mejoraría el tránsito de Lima y nos llevaría a ser una ciudad de primer mundo. Es un clamor de toda la ciudadanía de siete distritos”.

Asimismo, adelantó que, según los interesados en la obra, que son firmas extranjeras, se estaría iniciando el proyecto en 2024.