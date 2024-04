Carlos Vílchez fue invitado al programa de Alan Diez en RPP y el periodista presentó al cómico como ‘co-conductor’ de Mande Quien Mande, programa que comparte con María Pía Copello y Mario Hart.

El exintegrante de ‘JB en ATV’ aclaró que el único ‘co-conductor’ del espacio de América TV es Mario Hart.

“ Cometes un error, dijiste “co-conductor- yo soy conductor del programa, el co-conductor es el Sr. Mario Hart, cuando veas el programa miras qué dice abajo ”, sostuvo Vílchez.

En el set de MQM, la ‘Carlota’ evidenció su incomodidad, pues asegura que trabajó 40 años para estar donde está ahora, sin embargo, María Pía se tomó esta situación con humor.

“Me ha dado risa, yo estaba tranquila en mi casa y la Carlota se presenta y dice: un momentito yo soy la conductora (...) entonces lo pasé al grupo, pero hay que tener cuidado porque de co-conductor se van quedando en el programa”, manifestó.

Carlos Vílchez aclara que él es conductor de MQM

Carlos Vílchez y su discurso al ganar premio en Luminy Awards: No hay nada más horrible que ser infiel

El polémico ampay de Magaly Medina a Christian Domínguez ha desatado varias burlas en redes sociales. En los Luminy Awards 2024, Carlos Vílchez aprovechó la coyuntura para hacer reír a los presentes con sus comentarios.

Durante la premiación, el cómico fue reconocido por su podcast ‘Te Jalo’ en Youtube y se dirigió al escenario para recibir su premio.

“Para mí esto es algo nuevo, una persona que tiene tantos años en la televisión, tengo 38 años en la tele, en general tengo 41 años en este mundo tan lindo que es el espectáculo. Empecé mi carrera cuando tenía 15 años en el teatro, me gusta esto, me encanta esto de las redes, le voy a sacar la mi**** a todos, se los juro”, sostuvo al inicio Vílchez.

Posteriormente, no perdió el tiempo de hacer referencia a la infidelidad, esto generó risas y aplausos de los asistentes.

“Una persona que tiene 56 años tiene derecho a luchar por seguir trabajando. Muchas gracias a todos los fieles porque no hay nada más horrible, en verdad, en la vida que ser infiel. Ojalá no me pesquen con*** su ma***. Agradecer por ahí a mis productores”, finalizó Carlos Vílchez.

