En la última edición de América Hoy, se presentó Melissa Klug para revelar la verdadera razón por la que se separó de Jesús Barco. Además, dejó en claro que no hubo infidelidad por parte del futbolista.

Melissa Klug le contó a las conductoras de América Hoy que una persona que trabajaría en prensa le dijo que algo sospechoso le estaba pasando con Jesús Barco.

“Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas, llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto”, contó Melissa.

No hubo mensajes que acrediten una infidelidad

Janet Barboza le preguntó a Melissa si encontró algunos mensajes de WhatsApp que acrediten que Barco le fue infiel, por lo que la influencer respondió con un rotundo no.

“No encontré ningún mensaje, esta persona que dice que trabajaba en un canal me dijo que había unas cosas, pero que lo había mandado una persona”, remarcó.

Debido a esta respuesta, la popular Rulitos opinó que tal vez una mujer, enviada por personas de la producción de un programa de espectáculos, le escribió a Barco para que “pise el palito”

“Lo sembraron”, dijo Barboza a lo que Melissa Klug confirmó moviendo la cabeza.