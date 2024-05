Durante una entrevista, Magaly Medina opinó sobre la parodia realizada por JB en ATV, en la que mostraron al personaje de “Mascaly” queriendo ser “la más bonita del canal”, en referencia a lo sucedido con la periodista Ely Yturonic.

Cabe mencionar que Magaly dejó en claro que el argumento de la parodia de Jorge Benavides es un “recurso barato” y que no la representa.

“Ese sketch me parece que apela a los clichés más antiguos que pueden existir en la mente de las personas, me parece un recurso barato minimizar mi inteligencia, al punto de dar a creer a la gente que lo hago porque envidio a las bonitas. Esa frasecita cliché no me representa porque creo que todo el mundo sabe cómo ha sido mi cara y nunca he tenido complejos por ella”, expresó Magaly para Trome.

Luego continuó con: “ yo era una mujer muy inteligente, lo he sido desde siempre y jamás me he valido de mi cuerpo para llegar a donde esté, llegué por mi cerebro y si me he querido arreglar un par de cosas esa es mi opción como lo hace cualquier mujer, no hay nada de malo”.

“Es un insulto”

Magaly también dejó en claro que esa parodia es un insulto para su inteligencia, pues a ella no

“A mí me interesa ser la de más rating en la televisión, nada más y deberían agradecer que esta chica, finalmente, ha salido con esto ganando porque nadie la conocía. Y lo de ‘JB’ me parece un abuso, sé que el personaje ‘Mascaly’ debe representarle a Jorge (Benavides) una de las partes que su público más ve, pero creo que reducir mi cerebro a eso es un insulto”, finalizó..