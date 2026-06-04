Mientras diversas voces exigen al presidente derechista Rodrigo Paz que levante por la fuerza los bloqueos de carreteras que paralizan gran parte de Bolivia, el departamento de La Paz se declaró en emergencia sanitaria debido a la escasez de medicinas que, por los cierres de vías, afectan la salud y causan muertes entre la población.

Se declaró oficialmente la “emergencia sanitaria y humanitaria” porque “los bloqueos de caminos impiden el transporte y suministro regular de insumos esenciales para la atención de pacientes en hospitales y centros de salud”.

Obreros, mineros y campesinos que bloquean vías exigen la renuncia de Rodrigo Paz, y existe desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles.

Muertes

En ese escenario, una niña de 12 años con cáncer murió tras no poder llegar a un hospital de La Paz para recibir quimioterapia debido a los bloqueos.

La menor es la séptima víctima mortal por falta de atención médica provocada por el conflicto en Bolivia, cifra que también incluye a otro niño de 12 años y a una ciudadana de Belice. Además, murieron un joven baleado en un operativo policial y militar, y se reportó otros dos fallecidos por la represión.

Reclamos

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, reclamó medidas al Gobierno para acabar con los bloqueos; y el jefe de la oposición y expresidente derechista Jorge Quiroga arremetió contra Rodrigo Paz y le dijo, al reclamar más energía contra los manifestantes, que “gobernar es manejar y administrar esta crisis”.

“Basta de jueguitos, basta de no dar soluciones”, exclamó por su parte el empresario y dirigente de los transportistas Lucio Gómez.