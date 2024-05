Abel Lobatón fue invitado al canal de Youtube del periodista Giancarlo Granda y reveló detalles de las peleas entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. Asimismo, el exdeportista contó que el cantante le enseñó una de las lesiones que le hizo la influencer en el año 2023.

“ Primero pregunto las dos versiones, le digo a ella qué pasó y me dice ‘no me quiso dar el telefóno’ y el chico agarra y me muestra, mira cómo me ha metido la uña, me ha mordido. Entonces cuando él quiso sacarse (a ella de encima) ahí es donde la golpea, entonces una acción tiene una reacción ”, sostuvo Lobatón a ‘Tiempo Muerto’.

Por ese motivo, Abel Lobatón cree que su hija debe separarse del examigo de Jefferson Farfán, debido a

“ Cada uno toma sus decisiones, si no te llevas bien con una persona, sepárate ”, finalizó.

Magaly revela la exorbitante cifra que cobra Abel Lobatón para hablar de Samahara

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina contó que el padre de Samahara, Abel Lobatón, se iba a sentar en su set para hablar sobre los problemas de la influencer con su expareja Bryan Torres, pero que a última hora declinó.

“Abel Lobatón iba a hablar con nosotros, ¿no? Incluso habíamos tranzado con él la cantidad de plata que cobran, porque todos cobran por hablar, nadie habla, todos le sacan a su tragedia, todos le sacan provecho monetario, es así, pero bueno, al final decidió no hablar porque no sé qué es lo que tenga que decir”, contó Magaly.

Además, la popular Urraca, entre risas, reveló que Lobatón le estaba cobrando cinco mil soles por hablar de los episodios de violencia que ha sido protagonista su hija junto a su expareja Bryan Torres.

