Durante la emisión de su programa, Magaly Medina contó que el padre de Samahara, Abel Lobatón, se iba a sentar en su set para hablar sobre los problemas de la influencer con su expareja Bryan Torres, pero que a última hora declinó.

“Abel Lobatón iba a hablar con nosotros, ¿no?, incluso habíamos tranzado con él la cantidad de plata que cobran, porque todos cobran por hablar, nadie habla, todos le sacan a su tragedia, todos le sacan provecho monetario, es así, pero bueno, al final decidió no hablar porque no sé qué es lo que tenga que decir”, contó Magaly.

Además, la popular Urraca, entre risas, reveló que Lobatón le estaba cobrando cinco mil soles por hablar de los episodios de violencia que ha sido protagonista su hija junto a su expareja Bryan Torres.

“Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, ‘dice no’, por más que la plata esté ahí ‘contante y sonante’, no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados”, comentó Magaly Medina.

Magaly dice que Yahaira es la “mascota” de Sergio George en los Latin American Music Awards

En la última edición de su programa, Magaly Medina criticó la participación de Yahaira Plasencia y Sergio George en la alfombra roja de los Latin American Music Awards, tildando a la salsera como la “mascota” del productor.

“Sergio George la invitó al evento, hacen un vivo, se presentan ante cámaras y el Sergio George se muestra como un tío, como un viejo verde mañosón, la toquetea, le dice cosas realmente degradantes para cualquier artista, para cualquier mujer”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “él la invitó a ir con él a este evento, cuando vas de embajadora te la aguantas toda y es lo que creo que es lo que ella ha hecho en vez de meterle un cachetadón a Sergio George por irrespetuoso”.

Durante sus críticas, Magaly Medina consideró que Yahaira es la mascota de Sergio George y que el evento musical fue pet friendly. Estos comentarios no fueron muy bien tomados por los usuarios en redes sociales.

“Él la va llevando como mascota, la jalas a todos lados, la paseas por todos lados porque supongo que el evento es pet friendly jajaja es bromita. Claro, me parece que cuando un hombre te lleva como cola para todos lados es como mascotita, esa es la expresión, con esto no estoy siendo insultante, no es literal, tampoco es literal, hay que aprender a distinguir el sarcasmo”, concluyó Magaly entre risas.