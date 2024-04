Lucía de la Cruz recordó su amistad con Alex Brocca, quien la apoyó en los momentos las complicados de su vida, como el fallecimiento de su esposo Percy García.

“ Claro que conocí a Alex Brocca, él estuvo a mi lado en uno de mis peores momentos cuando mi esposo Percy (García) estuvo enfermo y luego falleció. Me dio todo su apoyo, lo necesitaba y fue una persona que recuerdo siempre con mucho cariño. Para mí Alex fue una persona preciosa, un ser humano maravilloso ”, señaló la criolla para Trome.

Asimismo, la cantante indicó que aún no vio la película ‘Chabuca’ pero cree que cada persona tiene su verdad.

“Aún no la he visto. En estos días iré con todos mis hijos a verla; pero puedo decir que cada persona tiene su propia verdad y yo respeto las ideas y los pensamientos de todos. Además, es un tema donde no se puede sacar conclusiones pues hemos sido testigos”, agregó.

Por otro lado, Lucía dice que su cariño al fallecido bailarín no afectará en su relación amical con Ernesto Pimentel.

“Yo amo a Ernesto Pimentel, lo adoro, él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Todos en mi familia lo aprecian, lo respetan, es un tremendo tipo. Destaca no solo como conductor, sino como actor y cantante... y sobre todo, es una persona que siempre le ha dado oportunidades a los que tienen talento”, manifestó.

Alex Brocca planeaba estrenar película de su libro

Tras el estreno de la película ‘Chabuca’, el nombre de Alex Brocca ha sido mencionado en diversos programas de espectáculos y redes sociales, pues en el filme hablan del romance de Ernesto Pimentel y el fallecido bailarín.

En los últimos días se viralizó ‘Canto de Dolor’, el libro que Brocca escribió y contó sobre su relación con la ‘Chola Chabuca’, además, reveló secretos de la farándula local.

En marzo del 2000, el bailarín declaró para un antiguo medio local y mencionó que estaba en negociaciones con una productora chilena para realizar una película basada en su libro.

“La productora me ha llamado dos veces en menos de un mes sumamente interesada en llevar la historia de mi vida a la pantalla grande. Si todo sale bien, podré adelantarles más, pero de por sí las escenas serán crudas y superarán a la realidad”, sostuvo para ‘El Tío’.

