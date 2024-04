El estreno de la película ‘Chabuca’ ha generado varias dudas sobre la relación de Ernesto Pimentel y Alex Brocca, ya que en el filme mencionan el romance entre la ‘Chola Chabuca’ y el fallecido bailarín.

El libro ‘Canto de Dolor’ de Brocca se viralizó en redes sociales donde contó duros pasajes de su vida, su relación con Pimentel y algunos secretos de la farándula.

En marzo del 2000, Alex Brocca dio una entrevista un antiguo medio local y reveló que estaba en negociaciones con una productora chilena para realizar una película basada en su libro.

“ La productora me ha llamado dos veces en menos de un mes sumamente interesada en llevar la historia de mi vida a la pantalla grande. Si todo sale bien, podré adelantarles más, pero de por sí las escenas serán crudas y superarán a la realidad ”, declaró para ‘El Tío’.

“ Es la historia de un gay que desea sobresalir en el medio artístico pese a las adversidades ”, agregó.

Arturo Chumbe y su impactante revelación sobre Alex Brocca: Nos perseguía a los jóvenes

En las últimas semanas, muchos han tenido interés de la antigua relación de Alex Brocca y Ernesto Pimentel. Por ese motivo, el coreógrafo Arturo Chumbe fue consultado sobre este tema e hizo fuertes revelaciones sobre el fallecido artista.

En el canal de Youtube de Carlos Orozco, Chumbe comentó que conoció a Alex Brocca y aclaró que le tiene cariño al creador de la Chola Chabuca porque fue parte de su elenco cuando admitió su enfermedad.

“A Alex Brocca lo conozco porque yo hacía teatro para niños con Alex Otiniano y era terrible, nos perseguía a todos los jovencitos. Había siempre actores mayores como César Vargas y Titi Plaza que me adoraban, eran como mis padres y me cuidaban, me decían ‘cuidado niño con este...’”, expresó Chumbe.

“Alex Brocca era terrible, perseguía a todos, nos buscaba a todos. (...) No éramos amigos, no sé sus intimidades. Yo recién empezaba, pero yo sé que Alex Brocca no era buen bailarín. No era bueno. Ni era bueno ni cantando, ni bailando, ni actuando, creo”, añadió.

Te puede interesar