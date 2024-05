Gonzalo Núñez volvió al programa ‘Erick y Gonzalo’, y pidió disculpas a Paco Bazán y Erick Delgado por su comportamiento en la edición pasada, donde maltrato y despidió a sus compañeros en pleno programa en vivo.

“Antes que nada quería pedirle disculpas a Paco Bazán, Erick Delgado, definitivamente no fueron las formas que se debían de tomar, eso se debió conversar off the record en los vestuarios como se dice y no hacerlo público como se hizo”, dijo Gonzalo Núñez.

Gonzalo Núñez también mencionó que sus comentarios sobre Yoshimar Yotún fueron el detonante para el pleito con Bazán.

“No me parece irresponsable decir que se rompió Yotún y que tiene para todo el año el no jugar, ya la noticia está confirmada.”, dijo Núñez

Luego continuó con: “eso me increpaba Paco Bazán y yo me encrespé, me puse molesto y sentía que en todo momento trataba de darme la contra, perdí los papeles, esa es la verdad”.





Gonzalo Núñez despide en vivo a Erick Delgado y Paco Bazán tras fuerte discusión: “Por eso te quedas solo”

En una reciente edición del programa deportivo de streaming ‘Erick y Gonzalo’, los conductores Gonzalo Núñez, Erick Delgado y ‘Paco’ Bazán se enfrentaron en una fuerte discusión que terminó con el despido de ambos exfutbolistas.

Como se recuerda, desde que el periodista deportivo, Erick Osores está ausente del espacio digital, el popular ‘Castor’ comparte el panel con Bazán y Delgado. Sin embargo, la última discusión sorprendió a sus seguidores.

¿Por qué Gonzalo Núñez discutió con Erick Delgado y Paco Bazán?

Al parecer la tensa discusión comenzó por el supuesto regreso de Erick Osores al programa deportivo, lo que habría originado un cambio de horario del espacio digital, situación que el exintegrante de ‘A presión’ no habría tomado bien, pues dijo que en ese sentido era autoritario.

Erick Delgado señaló que él ni Paco Bazán estaban centrando la conversación respecto al supuesto cambio de horario del programa, a lo que Núñez señaló que tenían que hablar de fútbol, a lo que el exarquero inició mostrándose en contra de los comentarios del popular ‘Castor’ contra Yotún, sin imaginar que ese sería el inicio de una discusión más grave.

“Por eso te quiero decir que me parece que has sido irresponsable hablando así de Yotún”, señaló Bazán, a lo que inmediatamente Gonzalo Núñez respondió: “Tú has sido irresponsable de no ver un p*** partido el fin de semana”.

La respuesta del periodista deportivo no le gusto a Erick Delgado, quien le reclamó. “Esta huev*** tiene pólvora (por su micrófono) o qué mie*** tienes? Tranquilo, no reniegues”. Sin embargo, Núñez insistió en que los exfutbolistas tenían la intención de cambiar el horario del programa deportivo. No obstante, Paco Bazán se unió a la discusión y aseguró que son tratados de forma prepotente por el comentarista de fútbol.