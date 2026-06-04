La artista venezolana inaugura una nueva etapa musical con un tema fresco, atrevido y lleno de ritmo que promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada.

La cantante, compositora y productora venezolana Briella vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “2 Novios”, un sencillo explosivo que marca el inicio de una renovada etapa artística y reafirma su posición como una de las figuras emergentes más prometedoras de la música latina.

Con una mezcla irresistible de merenguetón, pop latino y sonidos urbanos, “2 Novios” llega cargada de energía, picardía y una actitud contagiosa que invita a cantar, bailar y compartir. La canción explora esas situaciones sentimentales que suelen complicarse más de lo esperado, transformándolas en una experiencia divertida y cercana para el público.

“Quería hacer una canción divertida, fresca y con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo la gente pudiera disfrutar y sentir cercana”, expresa Briella sobre este nuevo lanzamiento.

Este sencillo representa el primer adelanto del próximo EP de la artista y llega acompañado de un impactante videoclip oficial que refleja la identidad visual de esta nueva era, mostrando una faceta más atrevida, segura y auténtica.

Perú se prepara para recibir a Briella

Como parte de este emocionante momento profesional, Briella visitará por primera vez Perú para presentarse el próximo 5 de junio en el Centro de Convenciones Scencia de Lima, donde será la artista invitada del Curita para el Corazón Tour de Zhamira, una de las voces femeninas venezolanas con mayor proyección internacional.

La presentación promete ser una oportunidad única para que el público peruano disfrute en vivo de una artista que ha conquistado millones de reproducciones y seguidores gracias a su talento, carisma y cercanía en plataformas digitales.

Una carrera en ascenso imparable

Originaria de Valencia, Venezuela, Briella combina una sólida formación musical con una destacada presencia digital. Su trayectoria comenzó viralizándose a través de redes sociales, para luego consolidarse como artista profesional con una propuesta fresca y contemporánea.

Canciones como “Solo Tú”, “Coquette”, “Electricidad”, “QLQ” y “Un Beta” han contribuido a expandir su alcance internacional, mientras que su comunidad en TikTok, Instagram y YouTube continúa creciendo de manera constante.

Actualmente, Briella forma parte de la nueva generación de artistas venezolanos que está transformando el panorama de la música latina junto a nombres como Rawayana, Elena Rose y Zhamira.

Tras su presentación en Lima, la cantante continuará su gira promocional en Colombia, donde desarrollará una intensa agenda de medios, entrevistas y encuentros especiales con sus seguidores.