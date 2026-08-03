Tres venezolanos del “Tren de Aragua” que habían cumplido sus condenas en el Perú fueron ayer expulsados hacia su país, medida que el Gobierno anunció seguirá aplicando con otros extranjeros indeseables para evitar su reincidencia en actos delictivos dentro del territorio nacional.

Esposados y escoltados por policías, los hampones venezolanos de alta peligrosidad Edinson Agustín Barrera “Catire”, Rodismel José Alcántara Brito “Rodi” y Rafael Sorrilla Velásquez “Rafa” fueron subidos a un avión Spartan C-27J de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) hacia Caracas, Venezuela.

Expulsiones

En el Grupo Aéreo N° 8 del Callao se les embarcó ante los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli: y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Al respecto, Astudillo anunció más expulsiones de criminales en los próximos días, ya que el Gobierno trabaja en los trámites migratorios que permitan la salida de estos “indeseables”.

Condenados

Saldrán previa resolución judicial de cumplimiento de condena y expulsión.

“Vamos a continuar expulsando a estos criminales que hayan cumplido su condena y que tengan requisitoria en su país. Varios de estos criminales están listos para ser expulsados”, aseveró Astudillo.

Fuera

El ministro acotó que se priorizará a sujetos que, cumplidas sus condenas en el Perú, tengan también requisitorias en su país, a fin de garantizar que no vuelvan a territorio peruano.

Si intentan regresar, Migraciones en las fronteras tiene alertas para detenerlos.

Astudillo dijo que todas las autoridades del Interior son evaluadas y que saldrán si no dan resultados al luchar contra el crimen.

Caracas

A su turno, Belaunde explicó que el avión FAP regresará a nuestro país con peruanos damnificados por el terremoto en Venezuela.

El canciller Espá informó que el apoyo a los peruanos es posible gracias a que se reabrió los servicios consulares de la embajada del Perú en Venezuela, que estaban a cargo de Brasil, por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Lima y Caracas.

“Este avión no solo va a ir a Caracas a dejar a estos delincuentes, va a traer a peruanos que están en una situación difícil a raíz del terremoto”, enfatizó.