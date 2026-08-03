Miles de peruanos aprovecharán las vacaciones de mitad de año para viajar dentro y fuera del país. Sin embargo, este incremento en la demanda de pasajes, hospedajes y paquetes turísticos también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, para robar dinero, credenciales y datos personales.

Para lograrlo, vienen utilizando inteligencia artificial para crear anuncios, fotografías, reseñas y sitios web falsos que imitan a plataformas legítimas de reservas, aerolíneas y agencias de viaje. Además, aprovechan redes sociales, aplicaciones de mensajería y códigos QR para engañar con promociones irresistibles o supuestos inconvenientes con sus reservas.

“Las temporadas de alta demanda generan un sentido de urgencia en los consumidores. Los ciberdelincuentes conocen ese comportamiento y diseñan ofertas falsas con precios muy atractivos para presionar a las personas a reservar sin verificar la autenticidad del sitio o del vendedor”, señala Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

Estafas más frecuentes durante los viajes:

1. Alojamientos inexistentes: Los estafadores copian anuncios reales o crean propiedades falsas con IA y solicitan pagos fuera de plataformas oficiales para dificultar la recuperación del dinero.

2. Pasajes y paquetes con descuentos irreales: Ofertas con precios demasiado bajos pueden dirigir a páginas falsas para robar datos financieros o cobrar por servicios inexistentes.

3. Mensajes falsos sobre reservas: Correos, SMS o mensajes de WhatsApp simulan provenir de aerolíneas, hoteles o agencias para robar datos mediante enlaces fraudulentos.

4. Promociones engañosas en redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok son canales frecuentes para difundir paquetes turísticos falsos.

5. Códigos QR alterados: Los delincuentes reemplazan códigos QR legítimos por falsos para robar información bancaria o instalar software malicioso.

Por ello, para reducir el riesgo de convertirse en víctima de estas estafas, el especialista recomienda:

• Reservar únicamente desde los sitios web oficiales de aerolíneas, hoteles o plataformas reconocidas.

• Comparar precios y desconfiar de ofertas considerablemente más baratas que el promedio del mercado.

• Nunca realizar pagos por transferencia bancaria, criptomonedas o aplicaciones de pago cuando el vendedor no sea plenamente confiable.

• Verificar que los códigos QR pertenezcan realmente al establecimiento antes de escanearlos.

• Activar la autenticación multifactor en las cuentas utilizadas para reservar viajes.

• Mantener actualizado el sistema operativo y usar una solución de seguridad en el celular, ya que este almacena boletos, reservas, documentos de viaje y aplicaciones bancarias.

Como medida adicional, Bitdefender recomienda utilizar Scamio, su asistente gratuito impulsado por IA, para analizar enlaces, mensajes sospechosos, códigos QR o supuestas ofertas de viaje antes de interactuar con ellos.

Asimismo, cuentan con Link Checker, que permite verificar si un sitio web de reservas presenta indicadores de riesgo antes de realizar un pago.

“Hoy el smartphone concentra prácticamente toda la información necesaria para un viaje: tarjetas de embarque, reservas, documentos y medios de pago. Por eso, también se ha convertido en el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Contar con herramientas que detecten enlaces maliciosos y sitios fraudulentos puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones o enfrentar un fraude”, añade Gutiérrez.

Para más consejos de ciberseguridad, visita www.bitdefenderperu.com