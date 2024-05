Dayanita se presentó en el programa de Magaly Medina, para dar más detalles sobre el fin de su relación con Junior Flores, más conocido como Topito. Durante la entrevista, la actriz cómica reveló que el cómico jamás la vio como una mujer.

“Yo en su momento cometí errores, porque él a mí nunca me vio como mujer, como supuestamente él me decía que me veía como mujer, porque discúlpame, yo me considero mujer. (...) desde los 12 años, y él es un hombre, si alguien me ve como mujer, pues me tiene que hacer valer como mujer”, expresó Dayanita.

Dayanita también contó que cuando Topito dijo que se había mudado al quinto piso de su mismo edificio, era mentira.

“Él supuestamente se fue a vivir al quinto piso, pero no, seguía quedándose en mi casa… por qué negar algo… supuestamente estaba conmigo, pero no me dejaba ser feliz”, dijo Dayanita.

Lugo continuó con: “no tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer si puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba”.

Dayanita también aceptó que cometió un error en creer a Topito que la relación mejoraría con el tiempo: “a veces, las chicas bonitas nos dejamos llevar por un monstruo”