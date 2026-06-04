De 203.46 metros cuadrados y con imágenes alusivas al Mundial de fútbol 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá, el “mural más grande del mundo” hecho con pinceles es visitado masivamente por turistas nacionales y extranjeros.

En Ciudad de México, confirmado oficialmente como el más grande del planeta por los récords Guinness en una ceremonia, el mural muestra, con vistosos colores, la pasión futbolística y la riqueza cultural mexicanas.

Aplauso de la Fifa

La Fifa difundió públicamente la obtención del récord mundial por parte de México a través de sus cuentas oficiales. En su mensaje, destacó que el mural fue ejecutado “completamente con pinceles y acrílicos” y celebró que la capital mexicana “esté lista para dar la bienvenida al mundo”.

Esta intervención urbana fue presentada por la Fifa como emblema de la cultura futbolística nacional y la capacidad de la Ciudad de México para fortalecer el espíritu de inclusión e historia alrededor de la próxima Copa Mundial.