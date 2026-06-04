El “mural más grande del mundo”, hecho con pinceles, es una sensación en México, uno de los países organizadores del mundial de fútbol 2026.
El “mural más grande del mundo”, hecho con pinceles, es una sensación en México, uno de los países organizadores del mundial de fútbol 2026.

De 203.46 metros cuadrados y con imágenes alusivas al Mundial de fútbol 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá, el “mural más grande del mundo” hecho con pinceles es visitado masivamente por turistas nacionales y extranjeros.

En Ciudad de México, confirmado oficialmente como el más grande del planeta por los récords Guinness en una ceremonia, el mural muestra, con vistosos colores, la pasión futbolística y la riqueza cultural mexicanas.

Aplauso de la Fifa

La Fifa difundió públicamente la obtención del récord mundial por parte de México a través de sus cuentas oficiales. En su mensaje, destacó que el mural fue ejecutado “completamente con pinceles y acrílicos” y celebró que la capital mexicana “esté lista para dar la bienvenida al mundo”.

Esta intervención urbana fue presentada por la Fifa como emblema de la cultura futbolística nacional y la capacidad de la Ciudad de México para fortalecer el espíritu de inclusión e historia alrededor de la próxima Copa Mundial.