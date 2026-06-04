Un verdadero éxito. Ya son más de 30 mil personas las que han asegurado su asistencia al Salsa Lima Festival, el evento que reunirá a las más grandes estrellas de la salsa en dos escenarios estelares simultáneos el próximo sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket con un 30 % de descuento adicional para clientes BCP, promoción válida hasta agotar stock.

El cartel artístico está conformado por auténticas leyendas del género como Oscar de León, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz, Hildemaro, José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Aponte, Charlie Cardona, Isaac Delgado, La Sonora Ponceña y Bobby Valentín, entre otros destacados exponentes que forman parte de esta histórica celebración musical.

Considerado por los conocedores como “El concierto de salsa de todos los peruanos”, el festival se ha consolidado como uno de los espectáculos más importantes del año gracias a una propuesta sin precedentes que reúne en un mismo escenario a varias generaciones de artistas que han marcado la historia de la música latina.

Con el respaldo de albergar a los máximos exponentes de la salsa a nivel mundial, la organización confirmó el rotundo éxito de la convocatoria tras registrar un importante volumen de ventas anticipadas. La expectativa sigue creciendo entre los seguidores del género, quienes esperan vivir una experiencia única junto a sus artistas favoritos.

El festival promete sorprender a los miles de asistentes con una producción de primer nivel, tecnología de última generación, pantallas gigantes, sonido de alta fidelidad y diversas zonas de experiencia diseñadas para garantizar comodidad y entretenimiento durante toda la jornada.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical por los clásicos inmortales que marcaron época y por los éxitos contemporáneos que continúan conquistando nuevas generaciones de salseros en toda América Latina. Será una celebración que rendirá homenaje a la vigencia y evolución de un género que mantiene intacta su capacidad de convocatoria.

La magnitud del evento también representa un importante impulso para la industria del entretenimiento en el país, consolidando a Lima como una de las principales plazas para la realización de grandes festivales internacionales. La llegada de artistas de distintas nacionalidades refuerza el carácter multicultural de esta cita musical y proyecta al Perú como un destino atractivo para espectáculos de gran formato.

A poco más de un mes de su realización, Salsa Lima Festival se perfila como uno de los encuentros salseros más multitudinarios de los últimos años. La respuesta del público confirma el enorme arraigo que tiene la salsa entre los peruanos y anticipa una jornada histórica llena de ritmo, emoción y recuerdos inolvidables.

Este histórico concierto promete convertirse en una verdadera fiesta musical, reuniendo a miles de apasionados seguidores en un solo recinto para celebrar el sabor, la tradición y el legado cultural de algunos de los nombres más influyentes de la música latina. Todo está listo para que Lima viva una noche que quedará grabada en la memoria de los amantes de la salsa.