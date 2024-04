Creció en un entorno familiar lleno de músicos. AleVi siempre estuvo sumergida en música y a raíz de eso empezó a participar en eventos musicales y no fue hasta el 2018 que sacó su primer single “Naufragando en Memorias”. Desde entonces, su historia se escribe canción tras canción.

De esta manera, AleVi sigue recorriendo la escena musical con canciones que transitan entre lo urbano y el pop latino. Su nuevo lanzamiento lleva por título “Me liberé”, una canción que la misma cantante define como la cura para el desamor y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“La música me libera, me saca de la realidad y me permite regresar con más calma. Es como mi momento de liberación y me transporta a un mundo de paz y tranquilidad. Yo lo veo como una manera de salir de todo lo que me agobia. Por eso, la música es mi terapia personal y como me encanta, me ayuda a volver a conectar conmigo misma”, comenta la cantautora.

El mayor deseo de AleVi en la música es que las personas se sientan libres, felices y auténticas en un mundo sin prejuicios. “Quiero que al escuchar mi música, la gente baile y al mismo tiempo aprenda a amar aún más la vida”, finaliza. Los invitamos a escuchar su single “Me liberé” disponible en tu plataforma favorita.