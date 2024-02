Algunas semanas después de saber el diagnóstico de su única hija, Sara Pulachi Juárez decidió viajar desde Trujillo (La Libertad) hacia Lima, con lo poco que tenía, en búsqueda de atención especializada. Iniciaba febrero del 2022 y ya habían pasado varios meses desde que su pequeña, en ese entonces de 5 años, presentaba a diario vómitos y dolores en la cabeza y articulaciones.

En ese lapso, en el Hospital Víctor Lazarte de Essalud no lograron hallar la causa de su cuadro clínico, por lo que acudió a un médico particular, quien descubrió lo que afectaba a la menor: un tumor en su cabeza. A pesar de que volvió con el resultado al referido nosocomio a fin de que su hija sea referida a Lima, esto no se concretó pues le exigían exámenes hechos en el establecimiento.

Dado que Irene, como se llama su pequeña, empeoraba, junto a su pareja enrumbaron a la capital y la llevaron al Hospital Edgardo Rebagliati, también de Essalud, donde la internaron y fue sometida a una operación, que tuvo un resultado exitoso. Sin embargo, para monitorear su evolución debió permanecer hospitalizada.

Al no tener donde quedarse, Sara y su pareja pasaban los días y noches en el hospital. Sus limitados recursos se iban acabando, por lo que a veces dejaban de comer para que les alcance. Así estuvieron hasta que la mamá de otro paciente les habló de “una casita” en la que permitían quedarse a personas de regiones cuyos hijos estaban en un tratamiento por una enfermedad oncológica, hematológica o compleja.

Un hogar llamado Casa Ronald McDonald

La “casita” era la Casa Ronald McDonald, un acogedor inmueble ubicado en Jesús María que desde que abrió sus puertas, en el 2014, se ha convertido en el hogar de más de 30 mil personas con un integrante en su familia que haya sido o sea un paciente menor de edad del hospital Rebagliati diagnosticado con males como los referidos.

“Perú es uno de los países que en los últimos años viene liderando las tasas de abandono de tratamiento médico a nivel regional y esto se debe a que hay una alta centralización de los servicios médicos (...) Un niño que es identificado con una enfermedad compleja o cáncer tiene que verse obligado a venir a Lima. Esa es la realidad de hace 10 años al día de hoy”, sostuvo Jonathan Rossi, director ejecutivo de la Asociación Casa Ronald McDonald, acerca del contexto en que fundaron esta casa y que sigue vigente.

Sara ingresó en marzo a una de las 22 habitaciones que tiene el albergue. Primero lo hizo sola, ya que Irene seguía internada y su pareja volvió a Trujillo por trabajo. Después su pequeña fue dada de alta, pero por las citas que seguían, ambas se quedaron allí hasta julio del 2022.

El año pasado, en abril, regresaron por una resonancia y debido a que el tumor creció nuevamente, otra vez Irene, ahora de 7 años, tuvo que ser operada, pasar por radiocirugía y acudir a citas constantes; pero a diferencia de la primera vez, Sara llegó a Lima y pudo acceder a un techo gracias a la Casa Ronald McDonald. “Es como una familia”, refirió.

Rossi señaló que uno de cada tres niños que vienen a Lima para seguir un tratamiento lo abandonan por falta de hospedaje y alimentación, gastos de bolsillos que no pueden cubrir las familias y que ofrecen a través de la organización.

Esto lo sabe bien Paula Keke, una madre de Pucallpa (Ucayali), quien ha podido sacar adelante a Mateo, un niño de tres años afectado por la anemia megaloblástica. Debido a que cada tres meses debe ser evaluado, ambos encuentran en este lugar, además de un hogar, esperanza.





50

años

ha cumplido la primera Casa Ronald McDonald que se abrió en el mundo, en Filadelfia.

8.5%

La casa de acogida abrió sus puertas en 2014.

de niños

con cáncer en el país abandona su tratamiento, el porcentaje más alto de la región.

HISTORIAS

Los beneficiados conviven como si fueran una familia, dice la usuaria Sara Pulachi.

La casa ayuda a pacientes de provincia.