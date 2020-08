Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en el listado de desarrolladores de potenciales vacunas contra el COVID-19 a los dos proyectos que realizan en conjunto la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la empresa Farmacólogos Veterinarios SAC (Farvet).

Pese a esta buena noticia, Manolo Fernández, gerente del laboratorio Farvet, afirmó que no vienen recibiendo ningún apoyo económico por parte del gobierno de Martín Vizcarra para desarrollar la vacuna peruana contra el Covid-19.

Expresó su preocupación porque el Gobierno no se ha comunicado con ellos sobre el avance de la vacuna. Resaltó que el laboratorio Moderna de Estados Unidos, recibió apoyo económico y “hoy está a la cabeza en las pruebas y producción de vacunas”

“Creo que es así como se deben apoyar a los laboratorios, mientras tanto nosotros no hemos recibido un sol del Gobierno (...) Quería decirles que hasta el momento nosotros lo hemos hecho con nuestros propios recursos, no hemos utilizado un sol de los peruanos (de los impuestos) para desarrollar esta vacuna, lo estamos haciendo con nuestro propio bolsillo. No pensamos usufructuar de ninguna manera con los peruanos, incluso estábamos dispuestos a darles de forma gratuita (...) nuestro trabajo es sin fines de lucro”, agregó

Según el CEO de Farvet, el proceso con animales está en fase final y espera que en dos meses estén listos para probar la vacuna en humanos.

Comentó que hará llegar una queja a Indecopi por las trabas que le están poniendo respecto a la cepa.

“Lo único que nos apena y nos sentimos muy preocupados, por lo que a cepa que estamos usando para vacuna, encontramos que Indecopi no nos está dando el apoyo y las facilidades necesarias. Nuestra cepa ha sido aceptada para su patente positivamente en Europa, Estados Unidos en Rusia, en China y en muchos países sudamericanos y justamente en Perú, Indecopi nos está poniendo muchas trabas desde hace mucho tiempo”, añadió el gerente.

