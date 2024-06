A poco de cumplirse un mes desde que se registró la explosión en un grifo de Villa María del Triunfo, ubicado entre las avenidas Pachacútec y Lima, la población de la zona no se siente segura y tiene temor de que este establecimiento vuelva a operar.

El representante de las familias damnificadas, Fernando Pinto, sostuvo a OJO que al lugar siniestrado ha llegado personal, en los últimos tres días, para iniciar su rehabilitación y, según lo que les comunicaron, la intención es que el local reabra como grifo, mas no como planta de gas.

“Eso nos han informado los ingenieros que vinieron hacer inspección de (la empresa propietaria) Grupo Espinoza (Gesa). Tienen la intención de que siga funcionando la estación del grifo, mas no la planta de gas (que está clausurada definitivamente), y la población no está de acuerdo. No vamos a permitir que ese grifo funcione”, señaló.

Ante la presencia de trabajadores, agregó, los vecinos afectados están impidiendo que realicen labores.

Cabe indicar que tras la explosión, que dejó un fallecido y más de 40 heridos, la Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció la clausara definitiva del grifo.

Daños. Pinto manifestó que la empresa, a través de una aseguradora, sí está asumiendo progresivamente los daños materiales, pero aún hay un pendiente. “Hasta el momento van subsando el 80 % de casas, pero faltan las más dañadas”, señaló.

OJO AL DATO. Cuatro distritos fueron declarados en emergencia tras la explosión en este grifo, ocurrida el pasado 20 de mayo.

