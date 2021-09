Mercedes Carrasco, viuda de víctima de terrorismo, conversó en exclusiva con una radio local donde exigió que no le realice ningún velatorio al sanguinario asesino cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, tras su fallecimiento.

“Nosotros como asociación (de familias de víctimas del terrorismo) queremos que el cuerpo de Abimael Guzmán sea dinamitado y que lo boten donde nadie lo recuerde, porque de verdad este hombre es un genocida para nosotros no es ni un líder político, es un cabecilla delincuencial”, indicó para radio Exitosa.

Bajo esa línea, Carrasco pidió a las autoridades que de una vez procese a dinamitar el cadáver de Guzmán Reinoso.

“Recibimos muchas llamadas en día de ayer porque se pensaba que se iba a entregar el cadáver a la familia de Abimael Guzmán. Los familiares me decían que cómo es posible que el Gobierno no tenga una idea clara en sus expresiones”, agregó.

“Nosotros no estamos de acuerdo con todo esto que la están haciendo muy larga y ya deben dinamitarlo o incinerarlo, pero que no se haga ningún velatorio, porque (Abimael Guzmán) no lo merece”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR