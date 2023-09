Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturaron a Deyvis Leandro Godoy Rodríguez (26), presunto sicario que habría sido contratado por Wanda del Valle Bermúdez Viera “Bebecita del Crimen” para asesinar al jefe de esta unidad policial, coronel PNP Víctor Revoredo Farfán.

El detenido fue conducido a la sede de la Dirincri

Al ser interrogado, Deyvis Godoy Rodríguez, venezolano y amigo de la infancia de Wanda y el abatido sicario Cristopher Fuentes Gonzáles “Maldito Cris”, negó los cargos y dijo que solo trabajaba como estibador.

Sin embargo, aclaró que sí fue contactado por Wanda, quien le ofreció 14 mil soles por matar al coronel PNP Víctor Revoredo, liderar su banda del Tren de Aragua en Lima, una casa, un auto, una moto, armas y ganar S/2500 semanales por el cobro de cupos.

Escalofriante. Tras ser detenido por vender drogas en La Victoria, Godoy declaró que Wanda le pidió asesinar al oficial por medio de su primo Moisés. “Dijo que Wanda lo había contactado indicándome que hay un paciente (sicariato), enseñándome desde su celular la foto del coronel Revoredo, por lo cual dijo que me iban a pagar 14 mil soles, el doble del pago normal”.

El detenido también dijo que apenas llegó a Lima, en 2019, “Wanda y Cris me propusieron llevarme al frente de su organización, Tren de Aragua, y ser su sicario, por lo cual me iba a pagar siete mil soles. Yo no acepté trabajar con ellos y ella me dijo que lo pensara”.

Godoy dijo que Wanda mandó a traer desde Venezuela a sicarios conocidos como “Morocota”, “Pirueta”, “Catarro”, “Cinco Minutos”, “Kiko Gallegos” y “Alfredo Dinastía”, de la banda venezolana “Carro Azul”.

El venezolano también agregó que, tras la muerte del “Maldito Cris”, Wanda fugó a Máncora, donde estuvo por mucho tiempo. Y que desde antes tuvo tres búnkeres, en el Callao, en San Juan de Lurigancho y en La Victoria, en donde “ahí vive un señor que se llama Francisco, ‘El Gato’, que le lleva la contabilidad de los cupos que cobra”.