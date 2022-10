En la actualidad, el servicio de mensajería instantánea más descargado de todo el mundo, nos referimos a WhatsApp, el cual sobrepasa la exorbitante cifra de 4 mil millones de usuarios activos por mes, no se encuentra disponible en todos los países, como por ejemplo en China, territorio asiático en donde su uso está totalmente prohibido, ¿Por qué motivo? es algo que desde Ojo te explicaremos a continuación.

Las razones no son personales, no es que a las autoridades chinas no les agrade Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de hecho han prohibido hasta el uso de TikTok, una aplicación de videos cortos que se creó en ese país y pertenece a la compañía ByteDance, pues los desarrolladores de esta empresa sí tienen el permiso para probarla, la censura solo aplica para el resto de los ciudadanos.

POR QUÉ CHINA HA PROHIBIDO EL USO DE WHATSAPP

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

CÓMO SABER SI WHATSAPP SE CAYÓ

Es muy sencillo darnos cuenta que WhatsApp se ha caído en todo el mundo siguiendo las cuentas oficiales. Para ello te invitamos a realizar estos pasos:

Si no recibes mensajes y piensas que WhatsApp se cayó, lo primero que debes hacer es comprobar que tienes conexión a internet, mediante tus datos o Wifi.

Si todo está correcto, te aconsejamos ingresar a Downdetector, web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

Otro método para saber si WhatsApp se cayó son las redes sociales. Una de ellas es Twitter. La mayoría de usuarios usa el hashtag #WhatsappDown y, mediante ella, puedes saber si es cierto o no.

Si ninguno de esos pasos te da una pista, entonces revisa tu dispositivo móvil a fin de que puedas resolver si hay fallas de WhatsApp. Para ello puedes verificar la webde la compañía.