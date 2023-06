Willy José Alfonso Palacio, uno de los tres sujetos que participaron en el intento de secuestro a la empresaria Lizett Cusqui Luis en Los Olivos el pasado 22 de junio, indicó que él solo quería robarle el auto.

“Yo me quería robar la camioneta. Yo me iba a robar la camioneta. (No sé) porque le dispararon al seguridad. Si ven el video yo no tengo nada que ver en eso”, indicó a Latina.

Según el citado medio, las investigaciones policiales concluyen que él y sus cómplices Frank Silva Romero y Anderson Méndez Tovar forman parte de la red criminal Los Gallegos del Tren de Aragua.

Sin embargo, Willy José negó cualquier tipo de relación. “No, no (soy de Los Gallegos)”, aseveró.

Impiden secuestro

Gracias a la llamada de los vecinos de Los Olivos al 105, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron frustrar el secuestro de la empresaria Lizett Cusqui, quien fue abordada por los hampones luego de dejar a su hijo en el colegio.

Producto del enfrentamiento a balazos entre la Policía y los hampones, una madre de familia que salió a comprar el pan resultó gravemente herida. Así como dos delincuentes que fueron alcanzados por las balas.

Mientras que el agente de seguridad de la empresaria también fue baleado al momento que los secuestradores se la llevaron en un auto negro.