Ya se empieza a sentir los carnavales en todo el Perú con Yunza 2026 , el megaevento se llevará acabo este Domingo 22 de Febrero en la Explanada de la Costa Verde del distrito de Magdalena. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Está fiesta de llena de tradición, color y algarabía reúne a las mejores agrupaciones como String karma, Los Apus del Perú, Los Hnos Ayvar, Mauricio Mesones, Qorianka, La Cecilia, Ayrampito, Rodolfo Coca y desde argentina llega la afamado agrupación Tunay, sin duda un desfile de artistas de primera que va a unir culturas , ritmos y corazones.

Además, se contará con la presencia de la divertida y carismática Susy Diaz para hacer bailar los carnavales a toda el público. Tambíen habrá pintura, comparzas y bandas y para el deleite de los asistentes, los deliciosos platos típicos de la costa, sierra y selva . Todo la gente se prepara para gozar y vivir una experiencia única frente al mar.

Para más información del evento pueden visitar las redes de Yunza en Facebook, Instagram y tiktok o llamar al 921041849 para las entradas directas.