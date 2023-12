La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, reveló que durante su gestión en el Ministerio Público en 2021, Patricia Benavides intentó asumir el caso de su hermana, la jueza Emma Benavides.

Según un reportaje de Cuarto Poder sobre la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, Ávalos recibió el expediente de la investigación y decidió que no pasaría a la oficina de Patricia Benavides.

En la conversación, Ávalos le explicó la situación: “Cuando yo ordeno que el caso no pase a la oficina de la doctora (Patricia Benavides) ella va a mi oficina al día siguiente y me dice: ‘doctora, me he enterado que ha llegado el caso y que usted ha ordenado que el caso no pase a mi oficina’. Y yo le digo: ‘sí, doctora’”, empezó Ávalos.

Ante las insistencias de Benavides, Ávalos le sugirió que le diera las gracias por evitar un conflicto de interés: “Doctora, más bien deme las gracias porque si trasciende que usted está viendo el caso de su hermana, ¿cómo queda? No, doctora”.

Posteriormente, tras asumir como fiscal de la Nación, Patricia Benavides removió a Revilla de su cargo y el caso contra su familiar fue archivado.

Es relevante mencionar que, según Ávalos, ella y Benavides no eran amigas, pero tampoco tenían una mala relación como compañeras de trabajo. Además, Ávalos no descarta la posibilidad de que Benavides estuviera involucrada en su inhabilitación.

