Sí, Charly García debería estar muerto. Tal vez desde 1985, en Santiago de Chile, cuando recibió una descarga eléctrica al tocar un micrófono en pleno concierto, en el momento en que cantaba “Yo no quiero volverme tan loco”.

O desde el día en que se arrojó del noveno piso de un Hotel en Mendoza, Argentina, cuando empezaba el nuevo milenio. O en 2007 cuando se agarró a cuchillazos con su hijo Migue, en su departamento en Buenos Aires. O desde hace 10 años, en Mendoza, otra vez, donde sus adicciones lo transformaron en un huracán que no solo destruyó su habitación sino todo lo que encontraba a su paso y, sobre todo, a sí mismo.

Ese fue uno de sus momentos más críticos con las drogas. Luego llegó la rehabilitación y el cambio gracias a la ayuda de Palito Ortega.

Sí, Charly debería estar muerto, piensan algunos, pero el último 23 de octubre ha cumplido 68 años, tocando para sus amigos, al lado de su banda, sus instrumentos, feliz.

¿Quién es Charly García?

Luis Alberto Spinetta, otro genio de la música latinoamericana, hizo una de las mejores definiciones de Charly: un tipo que “bajó al infierno, se cagó a palos con los demonios y salió vivo”. Sí, pero eso no basta.

Charly hizo algo más, además de traerse el infierno a este mundo: trajo una música de otro planeta, que se parece a este, en esencia, pero llevado al nivel del arte, de la locura, de lo incorrecto y lo rebelde, donde uno puede descansar como un recién nacido: “Cinema Verité”, “De mí”, “La ruta del tentempié”, “A punto de caer”. O, también, desde donde se puede despertar: “No toquen”, “Los dinosaurios”, “Demoliendo hoteles”, “Inconsciente colectivo”, “Yo no quiero volverme tan loco”.

Por supuesto que esta es una lista endeble, caprichosa, que no toma ni un poco de la naturaleza de Charly: el solista, el de los grandes grupos: Sui Géneris, Serú Girán, La máquina de hacer pájaros.

“Yo seré un loco pero creo que la música no es para hacer plata. Gran parte de la gente que hace música ahora lo hace exclusivamente por plata”, dijo Charly, en 2008, en una entrevista a la escritora Mariana Enríquez para la revista Rolling Stone de Argentina.

Una frase que lo podría haber dicho ayer. Han pasado 11 años y la industria de la música parece que no ha encontrado otro camino. Pero eso ya no debería importarnos. Porque Charly García pertenece a los músicos de antes que no solo hacían dinero con su música, sino que, sobre todo, hacían lo último: música.

Canciones que, escuchadas ahora, aunque no hayas nacido en esos años, te lanza no solo un sentir personal, algo natural en los creadores: también había nervio histórico, social, emocional; algo que sigue latiendo y habla de lo que sucedió y puede volver a su suceder: en tu país, en tu casa, en tu relación, en tu mente.

Y así Charly sigue dando pelea. En 2016 fue internado en una clínica y parecía que no la volvía a contar otra vez. Han pasado tres años y el argentino ha lanzado “Random” en 2017, que presentó meses después, sin casi cantar por su estado de físico, pero también porque la gente ya se había aprendido la letra. Luego, con un día o dos de anticipación, anunciaba recitales que se agotaban en horas.

Este año tocó en Chile ante 8 mil personas. Y también volvió al Luna Park, uno de los grandes recintos de Argentina, donde entran más de 9 mil personas. Los boletos se terminaron en menos de 15 minutos.

Charly debería estar muerto, pero qué bueno que no lo esté. Ahora probablemente se venga un nuevo disco suyo, una colaboración con David Lebón y seguro que otro año de conciertos.

Say no more.