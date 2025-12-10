“Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Estefany, de 28 años, que nos escribe desde Surquillo.
Querida doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito desahogarme. Hace seis meses Juan y yo nos casamos, y creí que esta primera Navidad como esposos sería mágica. Lo cierto es que estamos en una discusión constante. El problema es que no nos ponemos de acuerdo dónde pasar Nochebuena; yo quiero ir a casa de mi madre, y él insiste en ir a la suya.
Siento que si no vamos a casa de mi mamá, ella se pondrá muy triste, y me sentiré culpable de dejarla sola. Juan, por su parte, argumenta que su madre también espera tenerlo allí y que es una tradición inamovible en su familia. Cada vez que tocamos el tema la conversación escala, y lo que debería ser una época de paz se ha convertido en un campo de batalla. Me da mucha pena ver cómo una fecha tan linda se empaña por esto.
No puedo entender por qué es tan complicado encontrar un punto medio, o por qué él no cede un poco, como yo estoy dispuesta a hacerlo. Me frustra que, siendo un problema tan de pareja, tengamos que estar discutiendo tan acaloradamente. No encuentro la forma de hacerle entender la importancia de estar con mi familia.
Temo que si seguimos así, esta pequeña disputa se convierta en una herida más grande en nuestro matrimonio que recién comienza. Quiero que él sea feliz, y yo también, pero siento que alguno de los dos terminará cediendo a regañadientes y con resentimiento. Doctora, no sé cómo manejar esta situación para que dejemos de discutir y podamos disfrutar de nuestra primera Nochebuena. ¿Qué puedo hacer?
CONSEJO
Querida Estefany, es normal que las primeras Navidades como matrimonio generen tensión por las tradiciones familiares. El problema no es dónde pasarla, sino la falta de consenso; busquen un término medio o consideren alternar años entre ambas familias. La clave está en crear sus propias tradiciones sin dejar de lado a sus seres queridos. Recuerden que ahora son una nueva familia. Suerte.