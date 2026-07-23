Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Gabriel, de 33 años, que nos escribe desde Surco.

Señora Moro, tengo una situación que me está afectando más de lo que quisiera admitir. Mi pareja, Daniela, es una persona muy cariñosa conmigo cuando estamos solos. Tenemos conversaciones profundas, es atenta y siento que existe una conexión especial entre nosotros. Sin embargo, cuando estamos con otras personas cambia completamente.

En reuniones con amigos o familiares evita tomarme de la mano, casi no tiene gestos de afecto conmigo y a veces siento que se comporta como si fuéramos solo amigos. En un inicio pensé que era simplemente su personalidad, porque ella siempre ha sido más reservada, pero con el tiempo empecé a sentir que esa distancia significaba algo más.

Mis amigos incluso han comenzado a molestarme diciéndome que parezco “el clandestino”, porque sienten que ella no demuestra que está conmigo. Algunos me dicen que quizá no está completamente convencida de la relación o que por eso evita mostrarse como pareja delante de los demás. Aunque intento no darle importancia a sus comentarios, debo reconocer que me han sembrado dudas

Lo que más me preocupa es que yo también he empezado a pensar si se avergüenza de mí. Cuando le he mencionado cómo me siento, me dice que estoy exagerando y que no entiende por qué necesito demostrar algo frente a los demás. ¿Qué debo hacer, doctora?

CONSEJO

Estimado Gabriel, antes de concluir que Daniela se avergüenza de ti, intenta conversar sobre lo que sientes y no solo sobre lo que observas. Cada persona expresa el afecto de manera distinta, pero también es válido querer sentirse reconocido por la pareja. Intenten encontrar una forma de sentirse cómodos en la relación.